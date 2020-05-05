شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: انتصارات الأهلي المتتالية منحت فايلر ثقة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد طه اسماعيل نجم النادى الأهلى السابق فى تصريحات إعلامية مع سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت بأداء رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، مؤكدا أن الانتصارات المتتالية منحت المدير الفنى ثقة كبيرة وأضاف طه اسماعيل، أن كثرة النجوم فى فريق واحد "متعبة" للمدير الفنى جدا ولكن حتى الآن السويسري ناجح فى مشواره مع الفريق. وعلى الجانب الآخر قال إسماعيل، إن حسام حسن يعد من أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية خاصة أن لديه إصرار داخلي كبير لتسجيل الأهداف.

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