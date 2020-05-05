شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: حسام حسن الأفضل لتدريب المنتخب فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طه إسماعيل نجم النادي الأهلى السابق، إنه إذا كان صاحبا لقرار اختيار المدير الفنى لمنتخب مصر لكان اسم حسام حسن هو الخيار الأول - على حد قوله.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات إعلامية مع سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت، أن حسام حسن مدرب جيد جدا وخبير بالتعامل النفسي والفنى مع اللاعبين
وعن احتمالية تدريب حسام حسن الأهلى قال: ليه لا ؟!
وعن حسام البدري المدير الفنى الحالى قال طه إسماعيل، إنه مدرب جيد وحقق إنجازات كبيرة مع الأهلى، ويستطيع أن يحقق انجازات مع المنتخب أيضا ولكن ينقصه "الكاريزما" - على حد قوله.
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