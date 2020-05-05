شكرا لقرائتكم على معلول vs محمد عبد الشافى.. أرقام واحصائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمثل الجبهة اليسرى، أهمية كبري فى صفوف قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك هى واحدة من أكثر المراكز حيوية داخل المستطيل الأخضر، ولها دور حاسم، خاصة على الناحية الهجومية وصناعة الأهداف.

الخليج 365 يسلط الضوء فى السطور التالية على مقارنة رقمية بين على معلول ومحمد عبد الشافى.

علي معلول شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 12 مباراة ببطولة الدوري العام، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6 أخرى، أما في دوري أبطال أفريقيا فسجل الدولي التونسي هدفاً واحداً خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر، وصنع مثله، ليضع بصمته على 11 هدفاً للأهلي في مختلف المسابقات خلال 18 مشاركة.

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وعلى الجانب الآخر، شارك محمد عبد الشافي مع الزمالك في 10 مباريات بالدوري العام، و4 لقاءات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقي، ليبلغ عدد مشاركاته 12 لقاء، واستطاع صاحب الـ 34 عاماً أن ينصع هدفين ولكنه لم يسجل.