شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: أحمد فتحى لا يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه اسماعيل نجم النادي الأهلى السابق أنأاحمد فتحى لاعب الفريق يستحق أن يتم التجديد له داخل القلعة الحمراء، ولكن بمقابل لا يتعدى الـ10 ملايين جنيه فقط.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات إعلامية لقناة أون تايم سبورت، أن اللاعب له سابقة غير جيدة مع الإدارة قبل احترافه فى الدورى القطري وتعمده المماطلة لينتقل بصفة اللاعب الحر.

كما أشاد طه اسماعيل نجم النادي الأهلى السابق، بأداء حسن حمدي رئيس النادي الأسبق فى أسلوب إدارته للقلعة الحمراء.

وأضاف اسماعيل أن حسن حمدي لديه قدرات إدارية كبيرة جدا ولا يهتم بالشو الإعلامي لأنه يهتم بمصلحة النادي وليس مصلحته الشخصية