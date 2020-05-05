شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يصدر بيانا بشأن إيقاف يوسف حسام مدي الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي بيانا يعقب فيه على قرار وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي للتنس بإيقاف اللاعب التنس المصري يوسف حسام مدى الحياة، وسيجرى عرض هذا القرار على الاجتماع المقبل في مجلس الإدارة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التعليمات والتوجيهات المُلزمة من وحدة نزاهـة التنس.

وجاء نص بيان اتحاد التنس كالتالي: "صدر أمس من وحدة نزاهة التنس، (وحدة دولية مستقلة تم تفعيلها من قبل الاتحاد الدولي للتنس ومنظمتي اللاعبين واللاعبات المحترفين وبطولات الجراند سلام الأربعة)، قرارا بمنع اللاعب يوسف حسام مدى الحياة من الاشتراك والمنافسة أو حضور أي بطولات يجرى تنظيمها عن طريق الهـيئات الرسمية للعبة الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي والاتحاد المحلي، حيث تمت إدانته من قبل وحدة نزاهـة التنس بالتلاعب في نتائج المباريات واتهامات فساد مرتبطة بها عن الفترة من 2015 حتى 2019 مع العلم أنه كان جرى إيقافه مؤقتا خلال عام 2019 وذلك للتحقيق معه فيما نسب إليه من تهم".

Advertisements

وتابع: "كما يجوز للاعب يوسف حسام التقدم بتظلم على القرار الصادر من وحدة نزاهـة التنس إلى المحكمة الرياضية الدولية CAS، وسوف يجرى عرض هـذا الموضوع علي مجلس الإدارة القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات والتوجيهات الملزمة لوحدة نزاهة التنس".

وقررت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، إيقاف اللاعب يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب التلاعب بنتائج المباريات، وأرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس ، خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة اسماعيل الشافعى ، تفيد فيه ايقاف اللاعب لمدى الحياة .