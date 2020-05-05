شكرا لقرائتكم حلمى طولان : من 60 سنة بأفطر كل يوم في رمضان فتة وبط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حلمى طولان، المدير الفني لفريق إنبي ، اعتادت على أكل معين طوال عمري في شهر رمضان، مضيفا أنه بيحب يفطر كل يوم فتة وبط وشوربة يوميا بصفة منتظمة.
وأضاف طولان في برنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، أن هذا الإفطار يعتبر تراث عائلي من قديم الأزل .
وتابع حلمى طولان، أن محمد إبراهيم لاعب كبير جدا ومستواه الفني عالي جدا ولو أنا موجود في الزمالك مكنتش فرطت فيه .
وعن تجربته مع إنبي قال حلمى إن التوفيق صاحبني في مشواري مع إنبي بسبب منظومة عمل جيدة جدا ، ومؤسسة محترمة ومجموعة من اللاعبين أولاد النادي يلعبون بإسمي الفريق البترولي منذ سنوات.
وأكد طولان أنه يفضل عودة النشاط الرياضي واستئناف الدوري لان التوقف فترة طويلة يؤثر بالسلب على الكرة .
وواصل قائلا : "خدت الكأس مع الزمالك من غير فلوس واللاعبين والجهاز الفني كله كان بيشتغل بالحب ومكنش فيه لاعبين بيروحوا التدريب عشان مفيش بنزين ".
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