شكرا لقرائتكم طه اسماعيل: حسن حمدى أحسن رئيس فى تاريخ الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد طه اسماعيل نجم النادي الاهلى السابق بأداء حسن حمدي رئيس النادي الأسبق فى أسلوب إدارته للقلعة الحمراء

وأضاف اسماعيل في تصريحات إعلامية مع سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورت :أن حسن حمدي لديه قدرات إدارية كبيرة جدا ولا يهتم بالشو الإعلامي لأنه يهتم بمصلحة النادي وليس مصلحته الشخصية.

وقال طه اسماعيل نجم النادي الاهلى السابق: إن التدريب فى النادي الأهلى مختلف كليا عن التدريب فى أي مكان آخر.

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واستطرد "اسماعيل" قائلا: عقلية لاعب الأهلى مختلفة كليا عن جميع الأندية فالجميع يعلم داخل القلعة الحمراء أنه لا مجال للتمرد داخل جدران النادي وبالتالي التعامل مع اللاعبين بشكل عام أسهل وأفضل من أي مكان آخر.

وأضاف أن كثرة النجوم فى فريق واحد "متعبة" للمدير الفنى جدا ولكن حتى الآن السويسري رينيه فايلر ناجح فى مشواره مع الفريق.

وعلى الجانب الآخر قال إسماعيل، إن حسام حسن يعد من أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية خاصة أن لديه إصرار داخلي كبير لتسجيل الأهداف.