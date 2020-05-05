شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: التدريب فى الأهلى مختلف عن جميع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طه اسماعيل نجم النادي الاهلى السابق إن التدريب فى النادي الأهلى مختلف كليا عن التدريب فى أي مكان آخر.

واستطرد "اسماعيل" في تصريحات إعلامية مع سيف زاهر عبر قناة اون تايم سبورت قائلا: عقلية لاعب الأهلى مختلفة كليا عن جميع الأندية فالجميع يعلم داخل القلعة الحمراء أنه لا مجال للتمرد داخل جدران النادي وبالتالي التعامل مع اللاعبين بشكل عام أسهل وأفضل من أي مكان آخر

وأضاف أن كثرة النجوم فى فريق واحد "متعبة" للمدير الفنى جدا ولكن حتى الآن السويسري رينيه فايلر ناجح فى مشواره مع الفريق.

وعلى الجانب الآخر قال إسماعيل، إن حسام حسن يعد من أبرز المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية خاصة أن لديه إصرار داخلي كبير لتسجيل الأهداف.