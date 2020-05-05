شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: الضرائب ستصل إلى 40% من العقود وقرار عودة الدوري بيد الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تساءل إبراهيم حسن ، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لماذا تم فرض الضريبة على نجوم الكرة فقط ، مؤكدا أن القرار غير مدروس، وأن نسبة الخصم من الضرائب ستصل إلى 40% من عقود اللاعبين.

وأضاف ابراهيم حسن في برنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، لماذا نجوم الكرة دون الفن وغيرهم من المهن الأخرى واعتقد أن القرار غير مدروس .

وتابع حسن قائلا : "فايلر كان متواجدا فى سويسرا وهو لا شخصية ولا نيلة وليس عليه قبول، أما تسوبيل فيعتبر من أسوء المدربين اللى يشوفهم لاعب كرة في حياته عنده عنصرية كبيرة" .

وأكد حسن أنه ملتزم جدا بسبب كورونا وفرصة للبقاء مع الأهل، وحث على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية ، قائلا: إن الدولة صاحبة القرار في عودة النشاط الرياضي ، وأنا مع استكمال الدوري وهى مش كيما احنا بنلعب أصلا من غير جمهور.

واستكمل نجم الأهلي والزمالك السابق، مصر البلد الوحيدة اللى ممكن الدوري يكمل فيها سواء من خلال مجموعات في القاهرة والاسكندرية ، وأعتقد أن أحسن ظهير أيمن في مصر الثلاثى كريم العراقي ومحمد هانى ورجب بكار.

Advertisements

وواصل حسن، أتمنى التدريب خارج مصر لسوء منظمة كرة القدم لأنها الاسوء في الحياة بسبب المؤامرات ، احنا ولاد النادي الأهلي ، وأسوء تجربة خاضها التؤأم تدريبا مصر المقاصة بعد الثورة مفيش فلوس ، ونفس الكلام تجربة الإسماعيلي صعبة مفيش إمكانيات وظروفه صعبة والإسماعيلي لو فيه ضمير وامكانيات هياخد بطولة كل سنة ، مضيفا أن تجربة سموحة الأخيرة صعبة لأن اللاعبين ليس لديهم طموح .

وأنهى حديثه من حقى وطموحى تدريب الأهلي ومنتخب مصر .