شكرا لقرائتكم إبراهيم حسن: أبوزيد أو محمود طاهر الأحق برئاسة اتحاد الكرة وأتمنى أن أكون عضوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم حسن ، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أتمنى تغير انتخابات اتحاد الكرة القادمة إلى الاحسن ولن يكون مجرد تغير على الورق ، معربا عن اسفه من فشل ونتائج فاضحة للاتحادات السابقة في تاريخ مصر في الكرة.

وأضاف ابراهيم حسن في برنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، أتمنى أن يكون محمود طاهر أو طاهر أبو زيد رئيسا لاتحاد الكرة ، مؤكدا انها الاحق في مصر برئاسة الجبلاية ، مضيفا نفسى أترشح في اتحاد الكرة لخدمة الأندية

وتابع إبراهيم حسن قائلا : أحمد فتحى ليس ابن الأهلي مثله مثل تريكة ووائل جمعة حيث نشا فتحى في الإسماعيلي وتربي هناك ، وهو ليس أسطورة الأهلي ويبحث عن مصلحته ، وبدأ يلعب مباريات أقل كل موسم.