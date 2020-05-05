شكرا لقرائتكم استادات تشكر وزيري الرياضة والإسكان لدعمهما مشروع City Club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة شركة "استادات القابضة" الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعمهما الكبير لمشروع إنشاء سلسلة أندية City Club في ١٥ مدينة بمختلف محافظات مصر ومساندته للشركة في جميع مراحل إتمام المشروع.

الشركة أكدت أن الدكتور أشرف صبحي والدكتور عاصم الجزار بذلا مجهودا كبيرا في سبيل دعم فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة وهدفها الذي يخدم الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، وفي إطار دعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات.

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شددت الشركة على أنه منذ اللحظة الأولى لطرح الفكرة ووزيري الرياضة والإسكان يدعمانها بصورة كاملة، وأنه لولا التعاون الكبير من كلا الوزارتين لم يكن للمشروع أن يخرج للنور ويتم الإعلان عن إطلاقه بشكل رسمي.

الشركة قالت إن الوزيرين قدما دعما غير محدود ووفرا كل سبل النجاح من الوزارتين لفكرة سلسلة أندية سيتي كلوب وتحمسا لتنفيذها خاصة وأنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج لتلك الأندية بشدة وكخدمة مضافة إلى جانب جهود وزارتي الإسكان والرياضة في دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.