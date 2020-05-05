شكرا لقرائتكم "تشيتشاريتو" وناني يدعمان الأطباء في مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضمت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين إلى قائمة روابط الدوري والهيئات الرياضية التي أعلنت عن تدشين مبادرة "مشروع الأبطال الحقيقيين" التي تضم العديد من نجوم الرياضة ومنهم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" والبرتغالي ناني والتي صممت من أجل دعم وتقدير طواقم العمل الطبية التي تقف في الصفوف الأولى أمام فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الرابطة على موقعها في شبكة الإنترنت صباح اليوم أنها ضمن 14 رابطة دوري وهيئة رياضية كبيرة مشاركة في هذه المبادرة.

وينضم هؤلاء النجوم إلى مجموعة أخرى من نجوم الرياضة الذين يمثلون تلك الهيئات الـ14المشاركة في المبادرة ومنها الرابطة العالمية لمحترفي التنس والرابطة العالمية لمحترفات التنس ورابطة الدوري الأميركي لكرة القدم الأميركية ورابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.

وبدأ النجوم المشاركون في هذه المبادرة في توجيه شكرهم الشخصي إلى أفراد الأطقم الطبية العاملة في مواجهة "كورونا" وذلك من خلال رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم "الأبطال الحقيقيون".