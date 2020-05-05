محمد إبراهيم: أتمنى العودة إلى البرتغال وهذا سر نجاح فيريرا مع الزمالك

أبدى محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة تمنيه العودة إلى الاحتراف في البرتغال مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد استعادته قدراته البدنية والفنية .

وقال إبراهيم في تصريحاته لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عودتي من الاحتراف في البرتغال كانت بسبب مشاكل في بنود العقد، وأتمنى تكرار التجربة

ولن أفكر في العودة لمصر كما فعلت في السابق".

وأضاف: " فيريرا كانت شخصيته قوية وكان مسيطر على جميع الأمور داخل نادي الزمالك، وجميع اللاعبين كانت تحبه في الفريق وهذه هي أسباب نجاحه".