محمد إبراهيم يتحفظ على العودة للزمالك في ظل تواجد الإدارة الحالية

أبدى محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة الحالي تحفظه على إمكانية العودة إلى بيته القديم الزمالك في الفترة الحالية .

وقال إبراهيم في تصريحاته لبرنامج

النجوم في رمضان عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أنا أتدرب بشكل كبير جدا وعصبيتي في التدريبات جعلت الجميع يأخذ فكرة خاطئة عني، وغضبان من الطريقة التي رحلت بها عن نادي الزمالك".

وأضاف: "في حالة حصولي على عرض أخر للانضمام لنادي الزمالك، سوف أفكر بالأمر بشكل كبير في ظل تواجد الإدارة الحالية".