إبراهيم حسن: كنت أتمنى معاملة حسام عاشور مثل أحمد فتحي

أكد إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق أن إدارة النادي الأهلي لم تتعامل مع حسام عاشور مثلما تعاملت مع أحمد فتحي .

وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق في تصريحات إذاعية: "كنت أتمنى معاملة

حسام عاشور مثل أحمد فتحي واستمراره لمدة موسم واحد على أقل تقدير لأنه قدم الكثير للنادي الأهلي ومستواه تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

وتطرق إبراهيم حسن في حديثه إلى المقارنة بين منتخبي مصر خلال مونديال 90 والمونديال السابق قائلا: "الإمكانيات التي حصل عليها منتخب مصر خلال المونديال الماضي، لم نحصل عليها في مونديال 90، فرق الإمكانيات بين المنتخبات عام 90 و 2018 كان واضح جدا".