مدرب رين الفرنسي يطالب "كامافينجا "بإرجاء رحيله لريال مدريد

طالب جوليان ستيفان مدرب نادي رين الفرنسي لكرة القدم من لاعب وسطه الواعد إدواردو كامافينجا المطلوب من ريال مدريد الإسباني البقاء على الأقل موسما إضافيا معه لتأكيد مؤهلاته.
وقال ستيفان في تصريحات صحفية: من المفيد بالنسبة لكامافينجا أن يبقى عاما آخر على الأقل في رين، لتأكيد مؤهلاته،ولوجوده تحت إشراف أشخاص يعرفونه جيدا.
وأضاف: سيتعين عليه أن يؤكد في العام المقبل عروضه الممتازة التي تمكن من تقديمها هذا العام ستكون الخطوة المقبلة.
وبدأ كامافينغا (17 عاما) مسيرته الكروية مع رين، واستهل مشواره في دوري الدرجةالأولى في سن 16، قبل أن يصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق.
واللاعب الواعد مولود في أنجولا من والدين كونغوليين ووصل إلى فرنسا مع عائلته في الثانية من العمر، وحصل على الجنسية الفرنسية في نوفمبر الماضي وتمت بعد ذلك دعوته إلى صفوف المنتخب الأولمبي الفرنسي.
وتصدر كامافينجا في الأسابيع الأخيرة عناوين الصحف الرياضية الإسبانية التي تطرقت إلى اهتمام ريال مدريد بخدماته.
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