برشلونة يُخضع جميع لاعبيه لفحوصات كورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، خضوع جميع لاعبيه وأفراد النادي إلى الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، غداً الأربعاء، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي مجدداً.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقم فيه النادي المقرات الرسمية له في معقله ببرشلونة، كجزء من الإجراءات الوقائية المتبعة.
كانت رابطة الدوري الإسباني، قد أعلنت السماح
ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون في المران بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.
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