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برشلونة يُخضع جميع لاعبيه لفحوصات كورونا

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أعلن نادي الإسباني، خضوع جميع لاعبيه وأفراد النادي إلى الفحوصات الخاصة بالكشف عن فيروس المستجد، غداً الأربعاء، تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي مجدداً.
يأتي ذلك في الوقت الذي عقم فيه النادي المقرات الرسمية له في معقله ببرشلونة، كجزء من الإجراءات الوقائية المتبعة.
كانت رابطة ، قد أعلنت السماح

للاعبي الأندية بالتدرب بصورة منفردة خلال الأيام المقبلة، حتى صدور قرار رسمي من سلطات البلاد بموعد استئناف الموسم الكروي مجدداً.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون في المران بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية.
 

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