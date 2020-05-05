مارتينيز يقترب أكثر من برشلونة

إقترب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم من الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتد عقد مارتينيز (22 عاماً) مع ناديه الحالي حتى عام 2023،

ويرغب في التوقيع لبرشلونة، كما أنه تحدث مع المسؤولين في ناديه عن أولوية الرحيل للنادي الكتالوني

واللاعب يمثل الهدف الأهم بالنسبة لإدارة النادي الكتالوني

التي بذلت مجهوداً كبيراً في المفاوضات مع إنتر وهناك اتفاقاً مبدئياً بين الناديين.

ويتضمن عقد مارتينيز مع إنتر شرطاً خاصاً، ينص على أنه خلال 15 يوماً من شهر يوليو المقبل، يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ آخر مقابل مبلغ 111 مليون يورو.