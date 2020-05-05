إبراهيم حسن يطالب هذا الثنائي بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة

علق إبراهيم حسن نجم الكرة المصرية السابق على انتخابات اتحاد الكرة المقبل والتي سيتم إجراءاها بعد انتهاء مدة تولي اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني . وقال إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان المقدم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "انتخابات اتحاد الكرة القادمة يجب أن تشهد غياب كل الشخصيات الماضية التي فشلت في إدارة الكرة المصرية". الشباب والرياضة: "انتخابات اتحاد الكرة القادمة يجب أن تشهد غياب كل الشخصيات الماضية التي فشلت في إدارة الكرة المصرية". وأضاف: "أتمنى أن يترشح الكابتن طاهر أبو زيد أو المهندس محمود طاهر على رئاسة اتحاد كرة القدم المصري ". محمود طاهر على رئاسة اتحاد كرة القدم المصري ". وتابع: "لا يصح ترشح المهندس هاني أبو ريدة مرة أخرى لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري، أو كابتن أحمد شوبير بسبب الفشل الكبير خلال الفترة الماضية وأخرها كأس الأمم الإفريقية التي شهدت فضيحة كبرى بخروج منتخب مصر من دور الـ 16".

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