إبراهيم حسن: الأهلي لن يتأثر برحيل أحمد فتحي

أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات إذاعة "الشباب والرياضة" :"أحمد فتحي، مش ابن

النادي الأهلي، واللاعب نظر إلى مصلحته الشخصية، لذلك قرر الرحيل عن النادي، خاصة انه كان من الممكن أن يتم الاستغناء عنه في الموسم المقبل، نظرا لكبر سنه".

وأضاف :"الأهلي، لن يتأثر برحيل أحمد فتحي، فهناك محمد هاني، لاعب شاب قادر على قيادة الجبهة اليمنى للأهلي وهو مستقبل مصر في هذا المركز، خاصة انه كان يشارك بشكل اساسي هذا الموسم"، موضحا :"احمد فتحي، كان لا يشارك بشكل اساسي مع الاهلي في الفترة الماضية، لذلك قرر الرحيل عن النادي".