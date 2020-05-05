بيراميدز: نتمنى عودة النشاط .. وجاهزون لأي سيناريو

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي واستكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي.
وقال هاني عيد أن نادي بيراميدز يقدر الوضع الراهن، ويضع صحة الشعب المصري فوق أية اعتبارات أخري، مشيراً إلى أن بيراميدز سيكون جاهزاً لأية سيناريوهات بخصوص استئناف النشاطالكروي في الفترة المقبلة.
وأضاف أنه يتمني عودة النشاط الرياضي مرة أخري بشكل طبيعي، وفي أقرب وقت ممكن، وأن نتخطى الأزمة الحالية بعد أن ينجح العالم في السيطرة على هذا الوباء.
وأكمل أن كرة القدم تحديداً، مهمة لجميعالشعوب وعودتها تعني عودة الحياة مرة أخرى، موضحاً أن بيراميدز سيكون جاهزاً لخوض باقي مبارياته في الدوري وأن الفريق عازم على المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية عند استئناف البطولة وتحديد مواعيدها بعد انتهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق لديه هدف واضح ومحدد وهو التتويج بلقب الكونفدرالية وتحقيق إنجاز غير مسبوق بحصد اللقب في المشاركة التاريخية الأولى له بالبطولة.
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