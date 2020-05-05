رياضة | هل يتسبب كورونا في تغيير قواعد كرة القدم ؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يتسبب كورونا في تغيير قواعد كرة القدم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح جوردون تايلور الرئيس التنفيذي لإتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إلى إمكانية إجراء العديد من التغييرات على مباريات كرة القدم قبل عودتها مرة أخرى في الفترة المقبلة وذلك بعد أن توقفت بسبب فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال تايلور في تصريحات لوسائل الإعلام:"نحن لا نعرف المستقبل لكننا نعرف ما هي المقترحات التي تم طرحها مثل زيادة عدد التبديلات وربما يكون شوط المباراة أقل من 45 دقيقة بالإضافة إلى إقامة المباريات في ملاعب محايدة".

وأضاف:"لاعبو البريميرليج قلقون بشأن السلامة في حال عودة الموسم، عودة البريميرليج مرتبطة بالسلامة والأمان".

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وتابع:"من الناحية المثالية، تريد الحفاظ على نزاهة المنافسة. وبالطبع، كان ذلك يتعلق باللعب في ملعبك وخارجه والحصول على نفس المجموعة من اللاعبين كما كان قبل التعليق".

وأردف قائلا:"حقيقة أنك في رياضة محترفة، يجب أن تكون مرنًا جدًا، يجب أن تكون قادرًا على الارتداد إلى الوراء لأنك ستحصل على المزيد من الانتكاسات ولذلك علينا مواصلة العمل والإنتظار".

واختتم تايلور تصريحاته قائلاً:"هناك الكثير من النقاط التي يتعين دراستها. ولكن قبل كل شيء، هل يمكن إستكمال الموسم وهل يمكن إستكماله بأمان؟ إذا لم نحاول، فلن تكون عودة المباريات ممكنة".