رياضة | صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يستعد لعقد صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس، خلال الفترة المقبلة.

حيث يريد يوفنتوس التعاقد مع أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، مقابل الاستغناء عن خدمات البوسني ميراليم بيانيتش.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع أرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس يريد إدراج النجم البوسني ميراليم بيانيتش في الصفقة، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يعيشه النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأتمت الصحيفة، أن القيمة التسويقية النجم البرازيلي أرثر ميلو، أعلى من بيانيتش، لذلك يحاول يوفنتوس إدراك بيانيتش في الصفقة بالإضافة إلى مبلغ مالي، من أجل جذب ميلو إلى تورينو.