رياضة | أرقام عمر جابر مع بيراميدز قبل العودة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام عمر جابر مع بيراميدز قبل العودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الدولي عمر جابر ظهير بيراميدز من العودة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بعدما أبدى الاعب رغبته في ارتداء القميص الأبيض.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام عمر جابر مع بيراميدز

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام ظهير الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز عمر جابر خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

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- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك عمر جابر مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 15 لقاء سجل هدف وحيد.

- بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

على المستوى الافريقي شارك جابر مع الفريق الأول لكرة القدم في 13 لقاء ولم يسجل.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.