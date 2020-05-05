رياضة | كورتوا : منح برشلونة الدوري هذا الموسم غير منصف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر كورتوا : منح برشلونة الدوري هذا الموسم غير منصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني بأن منح برشلونة لقب الدوري هذا الموسم في حالة عدم استكماله سيكون غير منصف.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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وعن العودة إلى التدريبات الفردية بعد موافقة وزارة الصحة، قال كورتوا في مقابلة صحفية عبر الفيديو مع شبكة RTBF البلجيكية:"غداً سنخضع لفحص فيروس كورونا على أن نعود إلى التدريبات الفردية خلال الأسبوع المقبل".

وعن إمكانية منح برشلونة لقب الدوري في حال عدم استكمال الموسم، قال كورتوا:"بالنسبة لي، لن يكون الأمر منصفاً في حال توج برشلونة بطلاً للدوري إذا لم يتم إستئناف الموسم".

واختتم كورتوا تصريحاته قائلاً:"لقد أثبتنا أننا أفضل من برشلونة هذا الموسم، لقد تعادلوا وخسروا ضدنا، عندما كنت صغيراً كان إيكر كاسياس هو قدوتي وكان ريال مدريد حلمي منذ الطفولة".