رياضة | إبراهيم حسن: لعبت ضد فايلر كلاعب.. وكنت أتمنى معاملة عاشور مثل فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر إبراهيم حسن: لعبت ضد فايلر كلاعب.. وكنت أتمنى معاملة عاشور مثل فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الكابتن إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ضيفا على برنامج "النجوم في رمضان" تقديم محمد الليثي، ورئيس التحرير وليد قاسم عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة.

وأطلق إبراهيم حسن تصريحات نارية خلال حواره مع برنامج النجوم في رمضان.

وأكد إبراهيم حسن، ان الإمكانيات التي حصل عليها منتخب مصر خلال المونديال الماضي، لم نحصل عليها في مونديال 90، فرق الإمكانيات بين المنتخبات عام 90 و 2018 كان واضح جدا".

وتابع:"انتخابات اتحاد الكرة القادمة يجب أن تشهد غياب كل الشخصيات الماضية التي فشلت في إدارة الكرة المصرية".

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وأكمل:"أتمنى أن يترشح الكابتن طاهر أبو زيد أو المهندس محمود طاهر على رئاسة اتحاد كرة القدم المصري، ولا يصح ترشح المهندس هاني أبو ريدة مرة أخرى لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري، سواء هو أو كابتن أحمد شوبير لأن حصل فشل كبير خلال الفترة الماضية وأخرها كأس الأمم الإفريقية التي شهدت فضيحة كبرى بخروج منتخب مصر من دور ال 16".

وواصل:"أحمد فتحي ليس من أبناء النادي الأهلي كي يغضب الجمهور من رحيله، فتحي من أفضل اللاعبين في مصر وهو يرى أن لديه فرصة أخرى مع نادي بيراميدز".

وأشار إلى أن، الأهلي لا يعتمد على أحمد فتحي بشكل كبير بدليل عدم خوضه مباريات كثير الموسم الأخير، وليس هناك أزمة من رحيله ويوجد محمد هاني لاعب واعد بشكل كبير.

واستطرد:"كنت أتمنى معاملة حسام عاشور مثل أحمد فتحي واستمراره لمدة موسم واحد على أقل تقدير لأنه قدم الكثير للنادي الأهلي ومستواه تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

وانهى حديثه قائلا:"فايلر من المدربين المميزين وواجهتو كلاعب عندما كنت اتواجد في أوروبا، وتحدثنا معه انا وحسام قبل مباراة الأهلي وسموحة الماضية وهو شخصية مميزة ولديه قبول كبير عند جماهير الأهلي بالإضافة إلى نتائجه وأداء الفريق المميز معه".