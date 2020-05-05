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رياضة | فايلر يصر على ضم بديل رمضان صبحي المثالي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يصر على ضم بديل رمضان صبحي المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب التعاقد مع الأوروجوياني سيرنيو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات مع اللاعب إلا أن المفاوضات تعثرت، بسبب رغبة ناديه في التمسك بخدماته مع بداية الموسم الجديد.

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وتحدث فايلر، مع الإدارة حول فتح باب جديد للتفاوض مع اللاعب، بالرغم من إعلان ناديه الحصول على توقيع سيرينو، وتجديد عقده لمدة ثلاث مواسم.

 

ويسعى فايلر، لتدعيم الجبهة الهجومية بصفقات مميزة، خاصةً في ظل اقتراب رمضان صبحي من الرحيل عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

 

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