رياضة | فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر فرمان ناري.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي بشأن رحيل نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي خلال الموسم المقبل بعد العروض العديدة التي وصلت له.

وتلقى بن شرقي عروضا بالجملة من بعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق وبالتحديد من تركيا وفرنسا.

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وأكد مسئولو الزمالك رفضهم رحيل بن شرقي ولو بـ100 مليون جنيه، خاصة وأنه أبرز لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادمًا من صفوف الهلال السعودي ونجح في إثبات نفسه وقدم مستويات أكثر من رائعة.

ويتوقف النشاط الرياضي حاليًا في مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.