رياضة | ميلان يبدأ فحص لاعبيه قبل استئناف التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر ميلان يبدأ فحص لاعبيه قبل استئناف التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، في إجراء اختبارات وفحوصات طبية على لاعبيه، تمهيدًا للعودة لاستئناف التدريبات.

وذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن الزيارات الطبية بدأت صباح اليوم، حيث يتوافد اللاعبون والجهاز الفني على عيادة "لامادونينا"، والتي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأضافت أن النادي قسم الفريق إلى مجموعات من سبعة إلى ثمانية لاعبين، ليجروا الاختبارات الطبية اليومية في عيادة النادي.

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وأشارت إلى أن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، وباقي أعضاء جهازه سيخضعون أيضًا للاختبارات، إلا أن لاعبي الفريق سيجرون فحوصات أكثر شمولاً.

وأشارت إلى أن اللاعبين الذين خضعوا للاختبارات الطبية سيتاح لهم استئناف الدورات التدريبية، حيث سيتم تقسيم لاعبي الروسونيري على الملاعب الثلاثة المتاحة.

وختمت بأن اللاعبين الذين أجروا الفحوصات الطبية اليوم هم جيانلويجي دوناروما، جياكومو بونافنتورا، لوكاس بيليا وليو دوراتي، ومن المتوقع أن يزيد العدد على مدار اليوم.

وتوقفت كرة القدم الإيطالية تمامًا منذ 9 مارس الماضي، بعد الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد.