رياضة | مقالب_ القطبين (6).. النيجيري "صنداي" لاعب الأهلي الذي أصابته لعنة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_ القطبين (6).. النيجيري "صنداي" لاعب الأهلي الذي أصابته لعنة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

صنداي .. قاهر ريال مدريد

بطل حلقة اليوم من سلسلة "مقالب _ القطبين" اللاعب النيجيري صنداي إبيجي والذي انضم لصفوف النادي الأهلي موسم 2001 / 2002 قادمًا من نادي لوبي ستارز النيجيري، ولعب تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأحمر السابق.

لم يستطيع صنداي إثبات نفسه مع الأهلي، ولم يقنع الجهاز الفني للأحمر بمستواه، مما أدي إلي رحيله مبكرًا عن القلعة الحمراء دون أن يترك بصمة واضحة مع الفريق، ولم تتذكر الجماهير له سوي هدفه التاريخي في شباك فريق ريال مدريد الإسباني في مباراة القرن التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في الرابع من أغسطس لعام 2001.

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هدف "صنداي في شباك ريال مدريد في بداية مشواره داخل القلعة الحمراء، كان بمثابة لعنة على اللاعب الذي لم يتمكن بعدها سوي من المشاركة في مباريات قليلة مع الأهلي، ولم يسجل سوي هدف وحيد آخر.

خاض النيجيري صنداي خلال مشواره مع الأهلي 23 مباراة في مختلف البطولات (10 بالدوري الممتاز – 4 مباريات بكأس مصر – 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا)، وسجل هدف رسمي وحيد في شباك فريق بترو أتليتكو الأنجولي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2001.

وتوج اللاعب النيجيري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي عام 2001 على حساب ماميلودي صن داونز.

بعد رحيله عن النادي الأهلي في موسم 2002 / 2003 انتقل لنادي فيرجينيا كومنولث الأمريكي، بعدها رحل إلي الدوري السلوفيني وتنقل بين عدة أندية هناك، قبل انضمامه لنادي دونج ذاب الفيتنامي، وأعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي عام 2016، وعمل مديرًا رياضيًا ومدربًا أكاديمية كرة القدم الخاصة به.