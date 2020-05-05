رياضة | إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية في المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على ٥٠٠ عضو، وقررت زيادة العدد ليصبح ٨٠٠ عضو في جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التي حددتها للعضويات الأولى ، لإرضاء أكبر عدد يرغب في الحصول على العضوية.

وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذي يغطي ١٥ مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر ١٥٥٥١ الذي تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين في الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.

وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية:

شبين الكوم

العاشر من رمضان

طنطا

العبور

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الزقازيق

كفر الشيخ

بنها

أسيوط

أسوان الجديدة

بني سويف

دمياط

سوهاج

دمنهور

المنيا

السويس