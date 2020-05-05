رياضة | الأهلي يرفض رحيل نجمه بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 05:29 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض رحيل نجمه بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النادى الأهلى رحيل مهاجم الفريق المعار إلى صفوف سموحة، صلاح محسن، ولن تتخلى لجنة التخطيط بالنادي عن اللاعب بشكل نهائى بداية من الموسم المقبل.

وجاء ذلك الرفض بعد طلب نادى سموحة السكندرى شراء اللاعب صلاح محسن بشكل نهائى بعد ظهوره بمستوى رائع معهم خلال فترة الإعارة.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلى على إعارة اللاعب مرة اخرى سواء لسموحة أو لأى نادٍ آخر، في حال رفضالمدير الفنى للفريق الأحمر، السويسرى رينيه فايلر، عودته والاعتماد عليه الموسم المقبل.

يذكر أن أشاد فايلر بقدرات ثنائى الفريق صلاح محسن وزميله أحمد ياسر ريان، المعار إلى الجونة، لكنه يرفض الاستعجال فى عودة أى لاعب معار قبل التأكد من أنه سيضيف للفريق على المستوى الفنى.