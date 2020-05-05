نيمار دا سيلفا يضحي بـ 100 مليون يورو ونصف راتبه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تنازل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن عرض مغري لتمديد عقده مع الفريق وذلك من أجل تحقيق حلم العودة إلى فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

صحيفة “El Mundo Deportivo” الإسبانية، ذكرت أن باريس سان جيرمان عرض على نيمار 100 مليون يورو كمكافأة لتمديد عقده، لكن اللاعب رفض العرض والتمديد.. مشيرة إلى أنه لو قبل العرض لكان أيضا سيحافظ على راتبه السنوي البالغ أكثر من 50 مليون يورو.

الصحيفة، أضافت أن صاحب الـ28 عاما، بات أيضا مستعدا للتخلي عن 50% من راتبه الحالي، من أجل العودة إلى برشلونة، الذي قضى معه أربعة مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

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التقارير الواردة من إسبانيا، تشير إلى أن الفريق الكتالوني يعتزم بيع لاعبه البرازيلي آرتور ميلو، الذي تقدر قيمته بنحو 60 مليون يورو، لتمويل صفقة التعاقد مع نيمار.

برشلونة كان قريبا جدا من استعادة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة انهارت في آخر لحظة، بسبب المغالاة المادية لإدارة سان جيرمان.

نيمار، الذي ينتهي عقده مع سان جيرمان صيف العام 2022، كان قد شارك هذا الموسم في 15 مباراة، سجل خلالها 13 هدفا وصنع لزملائه 6 أهداف أخرى.