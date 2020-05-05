طائرة كريستيانو رونالدو تضعه في ورطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تأجلت عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى إيطاليا إذ لا يمكنه الطيران من جزيرة ماديرا الإسبانية، مسقط رأسه التي يقضي فيها فترة العزل الذاتي، إلى تورينو.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد أفاد موقع Football Italia ، نقلا عن TVI، أن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاما موجودة في مدريد، وتم رفض طلب السماح للطائرة بالإقلاع مرتين، ويرجع ذلك إلى القيود التي تفرضها الحكومة الإسبانية على الرحلات الجوية.

يوفنتوس طلب من لاعبيه العودة إلى تورينو للخضوع لفترة الحجر الصحي الإلزامية واستئناف التدريبات.

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رونالدو غادر تدريب يوفنتوس، يوم 3 مارس الماضي، بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى إثر تعرضها لجلطة دماغية، وهبط في مطار “فونشال” بالبرتغال، صحبة رفيقته جورجينا رودريجيز وابنه البكر كريتسيانو جونيور، ليكون بجانب والدته.

جاء بعد ذلك توقف الدوري الإيطالي وجميع الدوريات في العالم تقريبا بسبب جائحة كورونا، ليبقى النجم البرتغالي منذ ذلك الوقت في جزيرة ماديرا مسقط رأسه ويقضي أوقاته مع أسرته في الحجر الصحي.

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب “الكالتشيو”، برصيد 63 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة، بعد انقضاء 26 جولة.