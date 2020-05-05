الامارات | نجم فريق الوداد المغربي ينفي تهمة توقيفه بسبب "السكر في رمضان"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فريق الوداد المغربي ينفي تهمة توقيفه بسبب "السكر في رمضان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث نجم فريق الوداد المغربي لكرة القدم، محمد الناهيري لأول مرة عن الأخبار التي راجت في الساعات الأخيرة، حول إيقاف قوات الأمن المغربية له بمدينة الجديدة، على خلفية ادعاءات قيامه بالسكر العلني، ومرافقة إحدى الفتيات له، بجانب خرقه للحجر الصحي.

وقال الناهيري على حسابه في "إنستغرام"، إن هذه الأخبار عارية عن الصحة، واستهجن اتهامه بالسكر في الشهر الفضيل، قائلا إن ذلك ليس من عاداته، وأنه من غير المنطقي أن يقدم على ذلك، بجانب أن الحانات مقفلة في رمضان. وأبدى الناهيري غضبه من قيام مواقع إعلامية بنشر صورة لسيارته مع ترقيمها، قائلا إنه سيقوم بمقاضاة كل من نشر أخبارا زائفة عنه.

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