الامارات | الإيطالي ماتيرازي يكشف سر نطحة زيدان بعد 14 عاماً على الواقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي ماتيرازي يكشف سر نطحة زيدان بعد 14 عاماً على الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف ماركو ماتيرازي المدافع السابق لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، الأسباب التي وقفت وراء نطحة لاعب المنتخب الفرنسي، ومدرب ريال مدريد الإسباني حاليا، زين الدين زيدان، قبل 14 عامأً.

وأكد ماتيرازي، في تصريحات نقلتها صحيفة "Semoreiner" الإيطالية، أنه اضطر لاستفزاز زيدان، وذلك ليتجنب التوبيخ من أحد زملائه في الفريق، وقال: "لم أكن أرغب في الحصول على توبيخ أخر من قبل زميلي في المنتخب غاتوزو، بحجة عدم مراقبة زيدان بشكل جيد، لذا قمت بمسك قميص زيدان، الذي سرعان ما سألني عما إذا كنت أريد القميص، قبل أن أجيبه بعبارات نابية"، معترفاً بأنه أساء إلى أخت النجم الفرنسي، لتنتهي القصة بنطحة زيدان الشهيرة لصدر ماتيرازي.

يذكر أن النطحة وقعت خلال مباراة المنتخبين بمونديال ألمانيا 2006، وكانت سببا في خسارة فرنسا اللقب، ليذهب إلى المنتخب الإيطالي بعد فوزه في المباراة النهائية ببركلات الجزاء (5-3)، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



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