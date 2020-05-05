شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي: «ميسي» سيشارك في كأس العالم القادم ويمكنه اللعب حتى سن الـ39 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسطورة نادي برشلونة ومدرب السد القطري الحالي تشافي هيرنانيدز إن زميله السابق في البلوجرانا ليونيل ميسي يمكنه الاستمرار في الملاعب لسنوات قادمة رغم بلوغه سن الـ 32، كما أكد أن الأرجنتيني سيشارك في كأس العالم القادم بقطر في 2022.

وأوضح «تشافي»، خلال محادثة مباشرة على «إنستجرام» مع زميله السابق أيضًا صامويل إيتو: «ميسي لا يزال يمكنه تقديم خمس أو سبع سنوات جيدة للغاية».

وأضاف نجم منتخب إسبانيا السابق: «هو يعتني بنفسه جيدًا ويمكنه اللعب حتى سن الـ 37، 38 أو الـ 39».

واختتم أسطورة الفريق الكتلوني: «ميسي سيلعب في كأس العالم بقطر، أنا واثق من ذلك».