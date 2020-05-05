شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف «كالو» لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيرتا برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إيقاف مهاجمه سالومون كالو بعد نشره لمقطع فيديو على «فيس بوك» ظهر فيه وهو يصافح زملائه في الفريق دون مراعاة لإجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وقال هيرتا، في بيان، إن الفيديو «يعبر عن تصرف شخصي للاعبه» ولا يعكس الإجراءات الصارمة التي يتبعها النادي ولاعبوه للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.
واعتذر اللاعب القادم من ساحل العاج عن تصرفه الذي وصفه الاتحاد الألماني لكرة القدم على «تويتر» بأنه «مرفوض تمامًا» وقد يعرقل الجهود الرامية لاستئناف الموسم في ألمانيا.
والدوري الألماني متوقف منذ منتصف مارس بسبب الوباء، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة يوم الأربعاء قرارًا باستئناف محتمل للنشاط.
وقال هيرتا إن الفيديو تم تصويره بعد أن جاءت فحوصات التشكيلة بأكملها سلبية لفيروس كورونا.
وظهر «كالو»، في الفيديو وهو يصافح اللاعبين كما دخل الغرفة على زميل كان يخضع لاختبارات طبية.
وقال النادي في بيان: «انتهك مقطع فيديو سالومون كالو من غرفة الملابس قواعد الفريق وأظهر سلوكًا لا يتناسب مع الموقف ولا مع لوائح النادي».
وأضاف:«ربما دفعت نتائج اختبارات الفريق السلبية سالومون كالو لتحية زملائه في غرفة الملابس وربما مصافحتهم على عكس التعليمات الواضحة للمسؤول الصحي».
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