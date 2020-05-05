شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح استثنائي من رئيس رابطة اللاعبين في إنجلترا قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترح رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا جوردون تايلور، اقتراحًا استثنائيًا قبل عودة النشاط الكروي في بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويرى«تايلور» ضرورة تقليل وقت المباريات قبل استئناف النشاط الكروي المنتظر، بعد مرور 52 يومًا دون لعب.

وقال «تايلور»، في تصريحات لراديو «بي بي سي» البريطاني: «أتحدث عن المستقبل الذي لا نعرفه. ما نعرفه هو الاقتراحات التي تم وضعها والأفكار للمضي قدمًا».

وتابع: «ربما نستعمل تغييرات أكثر، وربما نقلل مدة الشوط عن 45 دقيقة، ربما يتم اللعب على ملاعب محايدة، هناك الكثير من الأمور والاحتمالات».

وأضاف: «نريد الحفاظ على نزاهة المسابقة، وهذا الأمر يندرج تحته لعب مباريات على أرض كل فريق وخارجها، والحفاظ على نفس قوام الفريق قبل إيقاف النشاط».

وكانت تقارير قد تحدثت عن احتمالية عودة الدوري الإنجليزي في منتصف يونيو المقبل.

Advertisements