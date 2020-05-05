شكرا لقرائتكم إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية في المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500عضو.

وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو في جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التي حددتها للعضويات الأولى ، لإرضاء أكبر عدد يرغب في الحصول على العضوية.

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وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذي يغطي 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551الذي تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين في الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.

وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بني سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس