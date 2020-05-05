شكرا لقرائتكم إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مع الإقبال الضخم من جانب الجمهور اضطرت إدارة سلسلة أندية City Club تعديل قرارها السابق بقصر العضوية في المرحلة الأولى بالفروع الخمسة عشر على 500عضو.
وقررت زيادة العدد ليصبح 800 عضو في جميع الفروع بنفس الأسعار المميزة التي حددتها للعضويات الأولى ، لإرضاء أكبر عدد يرغب في الحصول على العضوية.
وبمجرد إعلان شركة "استادات القابضة" عن إطلاق مشروع سلسلة أندية City Club والذي يغطي 15مدينة بمختلف محافظات الجمهورية شهد الرقم المختصر 15551الذي تم تخصيصه لاستقبال مكالمات الراغبين في الحصول على العضوية إقبالا منقطع النظير للحجر وتسديد قيمة العضوية بالفروع الخمسة عشر.
وتضم خريطة فروع أندية City Club المدن التالية: شبين الكوم العاشر من رمضان طنطا العبور الزقازيق كفر الشيخ بنها أسيوط أسوان الجديدة بني سويف دمياط سوهاج دمنهور المنيا السويس
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال منقطع النظير على العضوية بأندية City Club لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.