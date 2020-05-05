شكرا لقرائتكم نجم المقاولون السابق: يجب على رجال الأعمال دعم الأندية الصغيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جمال سالم ، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق ، إن رجال الأعمال في كل منطقة أو محافظة هم الأولى بدفع فاتورة دعم الأندية الصغيرة، وهم المعنين بتقديم المساندة ماديا ومعنويا.

وأضاف نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق، في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان عبر إذعة الشباب والرياضية ، أنه سعيد جدا بدفع فاتورة النجومية ، مبديا فرحته بدفع فاتورة حب الناس مضيفا حياتي كلها في ميت عقبة ، ونحن أكثر من 30 نجم كرة في نفس المنطقة من مواليد ميت عقبة .

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وتابع سالم ، إن شخصية الحكم هي التي تفرض عليه كل شيء ، مضيفا أقوم بعمل عزومة كل ثلاثاء مع قدامى المقاولون العرب ولو هاعزم حد من الاهلى والزمالك هأعزم طاهر أبو زيد وربيع ياسين وطارق يحيي وخالد الغندور

وأبدي جمال سالم ، ندمه الشديد على عدم اغتنام فرصة الاحتراف في قطر، عندما جاءه عرض رسمي أثناء لعبه في المقاولون العرب .