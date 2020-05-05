شكرا لقرائتكم الأهلى يستعيد ذكريات الفوز على الزمالك 3 / 2 فى كأس مصر بالأشبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعادة الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع انستجرام، ذكريات الفوز التاريخي للفريق الأحمر على غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر عام 1985.

ونشرت صفحة الأهلي فيديو من المباراة وعلقت عليه: الأهلي أمام الزمالك المنافس التقليدي في منافسات ربع نهائي كأس مصر نسخة ١٩٨٥ ،وفي ظل غياب العناصر الأساسية وبمشاركة متميزة من الأشبال يفوز على الزمالك كامل العدد بنتيجة3-2 ويحجز مقعده في نصف نهائي البطولة #يلاياأهلي.

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الأهلي أمام الزمالك المنافس التقليدي في منافسات ربع نهائي كأس مصر نسخة ١٩٨٥ ،وفي ظل غياب العناصر الأساسية وبمشاركة متميزة من الأشبال يفوز على الزمالك كامل العدد بنتيجة3️⃣-2️⃣ ويحجز مقعده في نصف نهائي البطولة ???????? ???? #يلاياأهلي

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May 5, 2020 at 5:36am PDT

في سياق آخر، يتمسك الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بعودة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق الشاب بعد انتهاء فترة إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم الجارى، نظرأ للحاجة لخدماته على المستوى الفنى.

ويرغب فايلر فى استعادة خدمات عمار حمدى للاستعانة بخدماته لتعويض رحيل أحمد فتحى، فى ظل إجادة اللاعب فى مركز الظهير الأيمن، ورفض فايلر فى يناير الماضى الاستغناء عن خدمات عمار حمدى، إلا أن إصرار الأخير على الرحيل، أدى إلى موافقة النادى الأهلى على رحيل اللاعب، الذى رغب فى الحصول على فرصة المشاركة.

ويقدم عمار حمدى مستوى متميزاً مع طلائع الجيش منذ انتقاله إلى صفوفه على سبيل الإعارة، كما قدم اللاعب شهادة اعتماده بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتى استضافتها وحصدت لقبها مصر العام الماضى، ويدعم عمار حمدى خط الهجوم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى وصالح جمعة عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

وكشف عمار حمدى أنه رفض الاحتراف لصفوف جنت البلجيكى بسبب انتقاله للنادى الأهلى، قائلا، "رفضت الاحتراف بسبب التوقيع للنادى الأهلى، لكن حلمى الاحتراف وأسعى الفترة المقبلة لتحقيقه".

وحكى عمار حمدى مقلب مؤمن زكريا، لاعب الأهلى ومنتخب مصر، فى غرف خلع ملابس التتش معه قائلاً، "دخلت الحمام بعد التمرين قبل كابتن مؤمن، واتفاجئت أن مؤمن غرقنى بجردل ثلج ومن ساعتها عندى عقدة وبخاف من الثلج".