شكرا لقرائتكم "رويترز": استئناف الدوري الألماني منتصف مايو الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكالة "رويترز" صباح يوم الثلاثاء نقلاً عن مصادرها أن رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا سيتفقون على إجراءات لتخفيف قيود فيروس كورونا في اجتماع عبر الهاتف مع المستشارة أنجيلا ميركل يوم الأربعاء، ومن بينها السماح باستئناف مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وأشارت مصادر "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو ، وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.
وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال.
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