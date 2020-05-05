الدوري الإنجليزي.. مقترح مثير للجدل في حال استئناف المسابقة

كشفت وسائل إعلامية عن مقترح مثير للجدل قد يتم تطبيقه في حال استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ أيام، عقدت كل أندية الدوري الممتاز اجتماعاً عبر الفيديو لبحث خطط استئناف التدريبات هذ الشهر، وإمكانية عودة مباريات المسابقة في يونيو المقبل، في الوقت الذي عبر فيه العديد من اللاعبين عن مخاوفهم.

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبين المحترفين الإنجليز، جوردون تايلور، في تصريحات لـ BBC : "هم ليسوا أغبياء، هم في حاجة إلى الشعور بالرضا بخصوص أن العودة ستكون آمنة، وهذا قراراهم".

وأضاف تايلور أنه في حال استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، يجب الأخذ في الاعتبار اتخاذ خطوات لتقليص إرهاق اللاعبين، خاصة وأن المباريات ستقام بشكل مضغوط على الأرجح.

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وتابع: "نحن نعرف الاقتراحات المطروحة والأفكار المحتملة.. وإمكانية وجود عدد أكبر من التبديلات، وربما عدم استكمال الشوط من 45 دقيقة، مع الحديث عن اللعب في ملاعب محايدة".

وأضاف تايلور: "الشيء المثالي هو الحفاظ على نزاهة المسابقة، وبكل تأكيد هذا يتعلق بلعب كل فريق على أرضه وخارجها وامتلاك نفس تشكيلة اللاعبين قبل توقف اللعب".

وتابع: "لذا ستكون هناك الكثير من النقاط، لكن قبل ذلك كله سيكون السؤال هل يمكن استكمال الموسم، وهل يمكن استكماله بشكل آمن؟".

وتقوف النشطا الرياضي في انجلترا منذ منتصف مارس بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 190 ألف شخص وقتل أكثر من 28 ألفاً في بريطانيا.