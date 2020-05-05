سر الرقم 12.. طاهر أبو زيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
كانت معظم أرقام اللاعبين في فترة من 1 إلى 11 فأراد أن يكون له رقمًا جديدًا فظهر به بصفوف منتخب الناشئين حتى المنتخب الأول قبل أن يتحول الرقم 12 أيضًا إلى رقمه مع الأهلي.
طاهر أبو زيد، يحكي الخليج 365 قصته مع الرقم 12 ضمن سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر تباعًا بالتزامن مع أيام شهر رمضان.
ناشيء الأهلي كان يرى في الرقم 12 مميزًا لا يرتديه الكثير لذا وضعه على قميصه بالنادي والمنتخب الذي كان قائده في مرحلة الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي:"كان عمري17 ولم يكن لي قميص ثابت في البداية".
ولاحترام جيله الأقدمية للاعبين في الفريق لم يطلب من محمد عامر، صاحب الرقم 12 بالأهلي، أخذ الرقم بل كان يرتديه في المباريات التي يُشارك بها أساسيًا وأو يرتدي الرقم 9 عند مشاركة محمد عامر أساسيًا:"لما اعتزل ثبت الرقم عليا في الفريق زي ماهو معايا في المنتخب.. مش تفاؤول بس كان رقم مش منتشر".
وظلّ الرقم 12 على ظهر طاهر أبو زيد، في المنتخب والأهلي ولم يطلبه منه أي لاعب بالفريق، انتظروا قصة القميص رقم 13 مع أحد اللاعبين غداً.
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