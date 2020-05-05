تقارير ايطالية: ميلان يعود للتدريبات.. الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية، إن نادي ايه سي ميلان سيستأنف مرانه يوم الخميس المقبل بعد قرار الحكومة الايطالية بالسماح لأندية الكالتشيو بالعودة للتدريبات.

وبدأ النادي الايطالي اتخاذ اجراءات مشددة للحفاظ على سلامة لاعبيه وموظفي النادي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء، بدأ خضوع اللاعبون والموظفون للاختبارات تمهيدا للعودة للتدريبات بداية من الخميس المقبل.

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وقالت "فوتبول إيطاليا" إن مدرب روسونيري ستيفانو بيولي وجهازه الفني وموظفي النادي سيخضعون أيضًا للاختبارات، وإن كان اللاعبون سيخضعون لاختبارات أكثر شمولا مثل رسم القلب وعينات الدم والمسحات.

ولم يعد زلاتان إبراهيموفيتش وفرانك كيسي إلى إيطاليا حتى الآن، في الوقت ذاته زعمت تقارير اليوم الثلاثاء أن اللاعب السويدي وافق على العودة رغم عدم وجود تاريخ محدد لاستئناف الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي عند عودتهم لعزلة ذاتية مدتها 14 يوما للتأكد من سلامتهما قبل العودة إلى التدريبات.