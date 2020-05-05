تقارير تركية: آرسنال لا يفكر في استعادة النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن أرسنال لا يفكر في استعادة محمد النني إلى صفوفه بعد نهاية فترة إعارته مع بشكتاش التركي.

وانتقل النني إلى صفوف بشكتاش التركي مطلع الموسم الجاري قادما من أرسنال، بعدما قرر أوناي إيمري مدرب جانرز السابق الاستغناء عن خدمات لاعب وسط منتخب مصر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "fanatik" التركية، فإن مدرب أرسنال الحالي ميكيل أرتيتا لم يطلب عودة النني حتى الآن، لافتة إلى أن فريق المدفعجية لا ينوي استعادة اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة.

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وقالت الصحيفة أن قرار أرسنال بمثابة أنباء سارة لبشكتاش الذي يسعى لضم البالغ من العمر 27 عاما.

وكان سيرجين يالتشين مدرب الفريق التركي قد أكد على رغبته في الإبقاء على خدمات اللاعب المصري مشيدا بإمكانياته، في الوقت ذاته أكد النني أنه لا يمانع البقاء في تركيا رفقة بشكتاش.

جدير بالذكر أن بشكتاش يرغب في تجديد إعارة النني بشرط أن يدفع أرسنال نصف راتب لاعب المنتخب الوطني.