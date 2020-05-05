موافقة فايلر تحسم انتقال نجم سموحة للأهلي

يضغط مسئولو النادي الأهلي لإقناع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، في الموسم المقبل لتدعيم الخط الأمامي.

أبدى فايلر رغبته في ضم مهاجم جديد وجناح هجومي في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الأهلي.

وعرضت لجنة التخطيط اسم حسام حسن نظراً لقدراته الفنية

العالية بجانب انضمامه للمنتخب الوطني أكثر من مرة ومحاولات التعاقد معه من جانب المنافسين الزمالك وبيراميدز بخلاف أنه يجيد اللعب كمهاجم وجناح ويتميز بقدراته البدنية العالية وأيضاً يملك قدرات تهديفية.