مصر المقاصة: صحة الشعب المصري أهم من عودة الدوري

أكد وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن صحة الشعب المصري أهم من استكمال بطولة الدوري من عدمه.

قال هويدي إن مسألة استكمال الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا أمر يحتاج لدراسة وافية، خصوصًا أن تعريض حياة أي إنسان للخطر سيكون

أمراً صعباً.

وأوضح أن عودة الدوري يجب أن يتم الإعلان عنها بمعايير واضحة لتعلم الأندية موعد التجمعات والقواعد المفترض إتباعها للأندية في المرحلة القادمة حال عودة التدريبات.