سيد عبدالحفيظ: إلغاء الدوري كارثة.. وموعد العودة متروك للدولة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم سيكون قرارًا كارثيًا بكل المقاييس على الأندية.
وأوضح عبدالحفيظ، أن إلغاء الدوري سيكبد الأندية خسائر مالية بالجملة، مؤكداً أنه يجب التفكير في سيناريوهات استكمال الدوري ولو في توقيت متأخر،خصوصًا أن الأندية ستخسر أموالاً طائلة.
وأشار إلى أن موعد عودة النشاط متروك للدولة وفقاً للحالة الصحية وانتشار فيروس كورونا، ولكن استكمال الدوري ضروري لأن الأمر مرتبط بالجانب الاقتصادي.
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